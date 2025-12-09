circle x black
Thailandia-Cambogia, nuovi scontri al confine: morti altri 2 soldati

Il bilancio totale è di tre soldati uccisi i da quando i combattimenti sono ripresi domenica

Mezzi militari al confine tra Cambogia e Thailandia - Ipa
Mezzi militari al confine tra Cambogia e Thailandia - Ipa
09 dicembre 2025 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'esercito thailandese ha annunciato oggi la morte di altri due soldati negli scontri al confine con la Cambogia, con un bilancio totale di tre soldati uccisi da quando i combattimenti sono ripresi domenica tra i due Paesi vicini. "In totale sono stati uccisi tre soldati, uno l'8 dicembre e due il 9 dicembre", ha annunciato l'esercito in un comunicato.

Ieri l'Unione Europea ha esortato Thailandia e Cambogia a "esercitare la massima moderazione" dopo i nuovi scontri tra i due Paesi lungo il confine. "Il recente scontro a fuoco tra Cambogia e Thailandia rappresenta un'escalation delle ostilità", ha dichiarato una portavoce del servizio diplomatico dell'Unione. "L'Ue - ha aggiunto - esorta entrambi i Paesi a esercitare la massima moderazione e a tornare alla Dichiarazione congiunta firmata il 26 ottobre e alle misure di rafforzamento della fiducia stabilite in quell'occasione".

