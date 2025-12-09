Thailandia-Cambogia, nuovi scontri al confine: morti altri 2 soldati

Il bilancio totale è di tre soldati uccisi i da quando i combattimenti sono ripresi domenica

L'esercito thailandese ha annunciato oggi la morte di altri due soldati negli scontri al confine con la Cambogia, con un bilancio totale di tre soldati uccisi da quando i combattimenti sono ripresi domenica tra i due Paesi vicini. "In totale sono stati uccisi tre soldati, uno l'8 dicembre e due il 9 dicembre", ha annunciato l'esercito in un comunicato.

Ieri l'Unione Europea ha esortato Thailandia e Cambogia a "esercitare la massima moderazione" dopo i nuovi scontri tra i due Paesi lungo il confine. "Il recente scontro a fuoco tra Cambogia e Thailandia rappresenta un'escalation delle ostilità", ha dichiarato una portavoce del servizio diplomatico dell'Unione. "L'Ue - ha aggiunto - esorta entrambi i Paesi a esercitare la massima moderazione e a tornare alla Dichiarazione congiunta firmata il 26 ottobre e alle misure di rafforzamento della fiducia stabilite in quell'occasione".