Quattro morti e sei dispersi è il bilancio del tifone Dujuan che si è abbattuto sul Giappone orientale e su Tokyo, costringendo 1,9 milioni di persone a evacuare le proprie abitazioni trasferendosi nei rifugi e centinaia di aerei a restare a terra. Lo riporta l'emittente pubblica giapponese Nhk, spiegando che le vittime sono state causate da frane che si sono verificate nelle prefetture di Kanagawa e Chiba. Le autorità avevano lanciato un allarme per ''minaccia imminente per la vita'' a cause delle piogge torrenziali e dei venti fortissimi a 130 km/h, con raffiche fino a 194 km/h.

Come riportano i media locali, le condizioni meteo estreme hanno lasciato 50mila persone senza elettricità. La maggior parte degli ordini di evacuazione è stata revocata oggi, quando la tempesta si è allontanata dalla costa orientale del Giappone. Dujuan, il venticinquesimo tifone dell'anno in Giappone, è l'ultimo di una serie di tempeste nel Pacifico, rese più intense dal "super El Nino" che ha riscaldato l'Oceano favorendo la formazione di tempeste.

Il tifone Dujuan si è abbattuto sul Giappone nel bel mezzo di una festività di cinque giorni, costringendo alla cancellazione di numerosi eventi. I concerti in programma per ieri al festival musicale Rock in Japan sono stati annullati, così come il Tokyo Game Show, una fiera dedicata ai videogiochi.

La prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha espresso le sue condoglianze, in un post su X, alle vittime del tifone, prima di annunciare che avrebbe proseguito con il suo viaggio negli Stati Uniti come previsto. "Con senso di urgenza, ho incaricato il capo di gabinetto Takehara e il ministro Hosono di rispondere con la massima prontezza", ha scritto, prima di comunicare di essersi imbarcata su un volo per gli Stati Uniti. Nelle prossime ore la premier giapponese interverrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.