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Togo, a Milano il 12 presentazione del libro 'Il grande inganno. La Francia coloniale nel secolo XX' di Elena Clara Savino

Una foto del libro di Elena Clara Savino
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03 novembre 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 12 novembre a Milano, presso la Biblioteca Chiesa Rossa (Capolinea MM verde Abbiategrasso Chiesa Rossa) si terrà la presentazione del libro "Il grande inganno. La Francia coloniale nel secolo XX. Il caso del Togo" (Biblion Edizioni). Saranno presenti, oltre all’autrice Elena Clara Savino, che si muove con eclettismo nel mondo della cultura, come storica e fotografa, Koffi Michel Fadonougbo, griot originario del Benin, con una testimonianza diretta, e l’attrice Maria Eugenia d’Aquino con una lettura teatrale di una pagina del libro dedicata alla cronaca dell’assassinio del Presidente togolese Sylvanus Olympio (primo presidente del Togo indipendente, ucciso in un colpo di stato militare nel 1963, ndr). Sarà inoltre proiettata una galleria di foto scattate nel 2018 a Lomè dall'autrice. Il libro - spiega Savino - è incentrato sulla presenza criminale della Francia in Africa dopo la seconda guerra mondiale, che si riassume con il termine FrançAfrique. Il grande inganno allude alla falsa decolonizzazione attuata dalla Quinta Repubblica e il caso del Togo si rivela come l'archetipo della soluzione neocoloniale gollista. Il sistema dei rapporti della Francia con le colonie diventate indipendenti costituisce lo sfondo della storia del Togo, segnata da decenni di incontrastato dominio francese attraverso: repressioni, corruzione, assasini, involuzioni politiche, rapporti predatori, traffici illeciti, accordi militari segreti.

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