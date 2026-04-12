Il presidente spettatore d'eccezione tra selfie e match
I negoziati tra Stati Uniti e Iran naufragano mentre Donald Trump vola a vedere l'UFC a Miami. Il vicepresidente JD Vance prende la parola a Islamabad, in Pakistan, per annunciare la fumata nera nei colloqui: non c'è accordo per porre fine alla guerra. Trump, intanto, fa il suo ingresso da star al Kaseya Center di Miami, dove va in scena l'evento UFC 237.
here's Trump entering a UFC event as Vance says that negotiations with Iran have failed pic.twitter.com/gJ2JwpUML1— Aaron Rupar (@atrupar) April 12, 2026
Il presidente, scortato da Dana White, numero 1 dell'UFC, prende posto in prima fila, a pochi passa dalla gabbia. Trump posa per foto e selfie, stringe mani di sostenitori. Telecamere e fotografi documentano anche i momenti del colloquio con il segretario di Stato, Marco Rubio: Trump legge dallo smartphone di Rubio, proprio mentre Vance parla in Pakistan.