circle x black
Cerca nel sito
 

Trump a Miami per UFC mentre negoziati Usa-Iran falliscono - Video

Il presidente spettatore d'eccezione tra selfie e match

Trump spettatore dell'UFC
Trump spettatore dell'UFC
12 aprile 2026 | 05.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I negoziati tra Stati Uniti e Iran naufragano mentre Donald Trump vola a vedere l'UFC a Miami. Il vicepresidente JD Vance prende la parola a Islamabad, in Pakistan, per annunciare la fumata nera nei colloqui: non c'è accordo per porre fine alla guerra. Trump, intanto, fa il suo ingresso da star al Kaseya Center di Miami, dove va in scena l'evento UFC 237.

CTA

Il presidente, scortato da Dana White, numero 1 dell'UFC, prende posto in prima fila, a pochi passa dalla gabbia. Trump posa per foto e selfie, stringe mani di sostenitori. Telecamere e fotografi documentano anche i momenti del colloquio con il segretario di Stato, Marco Rubio: Trump legge dallo smartphone di Rubio, proprio mentre Vance parla in Pakistan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
negoziazioni Usa Iran falliscono evento UFC 237 presidente Trump a Miami UFC a Miami Kaseya Center di Miami
Vedi anche
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza