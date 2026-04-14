circle x black
Cerca nel sito
 

Trump attacca il Papa, analisi Spin Factor: 93% utenti social contro presidente Usa

I dati in esclusiva per Adnkronos, tramite Human: il 93% di sentiment negativo indica una reazione diffusa e fortemente critica da parte della base social, mentre l'86% di sentiment positivo verso Leone XIV evidenzia un livello elevato di consenso e fiducia

Trump attacca il Papa, analisi Spin Factor: 93% utenti social contro presidente Usa
14 aprile 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV hanno attivato un ciclo di conversazioni particolarmente intenso nel panorama social italiano nelle ultime 24 ore. Il Presidente ha definito il Pontefice "debole sulla criminalità" e "pessimo in politica estera", criticandone le posizioni su Iran, conflitti internazionali e interventi militari statunitensi. La risposta del Papa — incentrata sul richiamo al Vangelo e sul rifiuto di uno scontro politico diretto — è stata ampiamente rilanciata dagli utenti, che l'hanno interpretata come coerente con il ruolo istituzionale e spirituale del Pontefice. E’ quanto emerge dal report realizzato da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos, tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening - sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana- AI driven.

CTA

Dal punto di vista dell'analisi, l'elemento più rilevante è la convergenza spontanea delle conversazioni online: utenti con orientamenti diversi, inclusi segmenti normalmente polarizzati, hanno espresso in larga parte posizioni critiche verso le dichiarazioni di Trump e di sostegno al Papa. Questa dinamica si è sviluppata principalmente attraverso commenti, condivisioni e rielaborazioni del messaggio papale, spesso accompagnate da framing valoriali legati a rispetto istituzionale e ruolo morale della figura pontificia.

I dati di sentiment riflettono chiaramente questo orientamento: il 93% di sentiment negativo associato alle dichiarazioni di Trump indica una reazione diffusa e fortemente critica da parte della base social, mentre l'86% di sentiment positivo verso il Papa evidenzia un livello elevato di consenso e fiducia.

trump social

Nel complesso, la dinamica osservata suggerisce un rafforzamento della percezione del Pontefice come riferimento morale, sostenuto da un capitale reputazionale solido e trasversalmente riconosciuto nelle conversazioni online.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump Papa Leone XIV sentiment negativo consenso fiducia
Vedi anche
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza