Robert De Niro pensa agli Stati Uniti guidati da Donald Trump e si commuove. La superstar di Hollywood si è emozionata fino alle lacrime durante il podcast Good Hang condotto da Amy Poehler, dopo che la comica e attrice lo ha ringraziato per il suo impegno pubblico sui temi politici e per le sue prese di posizione contro il presidente americano.

De Niro, 83 anni, noto per le sue posizioni critiche nei confronti di Trump, era ospite del podcast insieme a Poehler, 55 anni. Verso la fine della conversazione, Poehler ha sottolineato l’importanza del fatto che l’attore continui a esprimersi pubblicamente su questioni che considera importanti, soprattutto considerando la sua età, la sua notorietà e la sua influenza. "Questo dà a tutti un senso di sicurezza. Ti ho visto farlo più e più volte e lo apprezzo davvero", ha detto Poehler rivolgendosi all’attore. De Niro, visibilmente commosso, ha risposto soltanto: "Grazie".

Poehler ha quindi proseguito, sottolineando che le sue prese di posizione hanno un significato per molte persone che non hanno lo stesso potere di farsi ascoltare. Nel suo intervento ha citato, tra gli altri, le donne e le persone di diverse origini. "Grazie, Bob. E grazie per continuare a farlo", ha detto. A quel punto De Niro non è riuscito a trattenere le lacrime. Poehler ha poi alleggerito il momento con una battuta: "Non posso credere di averti fatto piangere", ha detto, aggiungendo scherzosamente di sentirsi "incredibilmente bene". La comica ha quindi passato all’attore dei fazzoletti per asciugarsi le lacrime. Dopo la commozione, De Niro ha ripreso a parlare della situazione politica negli Stati Uniti. "È davvero inquietante vedere quello che sta succedendo in questo Paese in questo momento, ed è semplicemente folle", ha affermato riferendosi all’amministrazione Trump. L’attore ha detto di comprendere il senso di disperazione provato da molte persone, ma ha aggiunto: "Bisogna combattere, perché se non si combatte non si ottiene nulla"

Robert De Niro è da anni una delle figure di Hollywood più esplicite nelle sue critiche a Donald Trump. Nel 2025, durante il Festival di Cannes, aveva definito il presidente americano un “ignorante" aveva invitato il pubblico a difendere la democrazia. "Nel mio Paese combattiamo con tutte le nostre forze per la democrazia che una volta davamo per scontata", aveva dichiarato in quell’occasione. Secondo l’attore, l’arte abbraccia la diversità e proprio per questo rappresenterebbe una minaccia per "autocrati e fascisti". De Niro, due volte premio Oscar, è noto al grande pubblico anche per i suoi ruoli in film come “Il padrino”.