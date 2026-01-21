Donald Trump parla a Davos e dedica ampia parte del suo discorso alla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti, però, si sbaglia e la Groenlandia diventa Islanda più volte.

Trump is now confusing Greenland and Iceland: "They're not there for us on Iceland, that I can tell you. Our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland has already cost us a lot of money." pic.twitter.com/Iu9CI6M2ku — Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2026

Trump, dopo aver ribadito che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, punta il dito contro la Nato che offrirebbe scarso sostegno a Washington. "Non sono lì per noi in Islanda, ve lo garantisco. La nostra Borsa ha avuto il primo calo ieri a causa dell'Islanda. Quindi l'Islanda già ci è costata un sacco di soldi...".