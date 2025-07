Durante il comizio in Iowa, il presidente statunitense Donald Trump ha usato il termine "shylocks" riferendosi ad alcuni banchieri, generando polemiche per l'utilizzo di un'espressione storicamente associata a stereotipi antisemiti. "Niente tassa di successione, niente prestiti in banca, in alcuni casi da bravi banchieri, in altri da shylocks e persone cattive", ha detto Trump alla fiera statale di Des Moines, celebrando l’approvazione del suo maxi pacchetto di spesa.

Interpellato al rientro a Washington, Trump ha dichiarato di non sapere che il termine potesse essere considerato antisemita: "Non l'ho mai sentito in quel senso. Il significato di Shylock è qualcuno che presta denaro a tassi alti. Tu lo vedi in modo diverso, ma io non l'ho mai sentito così". La parola è tratta dall'opera "Il Mercante di Venezia" di William Shakespeare, in cui un personaggio ebreo è rappresentato come uno spietato usuraio ricalcando uno stereotipo oggi ritenuto chiaramente offensivo. Il deputato democratico Daniel Goodman ha definito le parole di Trump "antisemitismo palese e vile", aggiungendo: "Chi si oppone davvero all'antisemitismo lo denuncia ovunque si presenti - su entrambi gli estremi - come faccio io".

L'episodio richiama un caso simile del 2014, quando l'allora vicepresidente Joe Biden usò lo stesso termine parlando di prestatori disonesti, e in seguito si scusò definendolo "una scelta di parole infelice". "Vediamo ancora una volta quanto è radicato questo stereotipo sugli ebrei nella nostra società", commentò allora Abraham Foxman, direttore dell’Anti-Defamation League. Prima della sua rielezione, Trump aveva promesso di combattere quella che definiva un’ondata di sentimenti antisemiti negli Stati Uniti. Da quando è tornato alla Casa Bianca, la sua amministrazione ha attaccato le principali università accusandole di tollerare antisemitismo e sostegno ad Hamas durante le proteste sulla guerra a Gaza.