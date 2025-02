Emmanuel Macron corregge Donald Trump con un fact checking in diretta tv. Il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese rispondono alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Trump propone uno dei suoi cavalli di battaglia, affermando che l'Europa "ha prestato soldi all'Ucraina e li riavrà. Noi, no".

Notable moment in the Oval Office where Trump says “Europe is loaning the money to Ukraine” and “they’re getting their money back” when Macron interrupted to say, “No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/QFzv9WhsIz