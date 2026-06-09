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Pioggia di fischi per Trump alla finale Nba, ma il tycoon nega: "Erano applausi" - Video

La contestazione durante l'inno nazionale, quando il presidente è comparso sul maxischermo

Trump durante l'inno alla finale NBA - Afp
Trump durante l'inno alla finale NBA - Afp
09 giugno 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump è stato fischiato quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo durante l'inno nazionale al Madison Square Garden di New York per la gara 3 delle finali NBA. "Erano soprattutto applausi'', ha detto Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'accoglienza ricevuta al Madison Square Garden. "Penso sia stata (un'accoglienza, ndr) molto positiva, certamente straordinaria'', ha aggiunto prima di salire a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington.

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"C'era molto rumore ed entusiasmo", ha detto Trump, aggiungendo che ''la partita è stata fantastica. Entrambe le squadre hanno giocato bene. Ci siamo divertiti molto ed è stato un piacere guardarla. Giocatori di grande talento''.

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