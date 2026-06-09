Il presidente americano Donald Trump è stato fischiato quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo durante l'inno nazionale al Madison Square Garden di New York per la gara 3 delle finali NBA. "Erano soprattutto applausi'', ha detto Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'accoglienza ricevuta al Madison Square Garden. "Penso sia stata (un'accoglienza, ndr) molto positiva, certamente straordinaria'', ha aggiunto prima di salire a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington.

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

"C'era molto rumore ed entusiasmo", ha detto Trump, aggiungendo che ''la partita è stata fantastica. Entrambe le squadre hanno giocato bene. Ci siamo divertiti molto ed è stato un piacere guardarla. Giocatori di grande talento''.