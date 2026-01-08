circle x black
Cerca nel sito
 

Trump: "Diddy mi ha chiesto la grazia, non l'avrà"

Il presidente degli Stati Uniti non intende graziare nessuna celebrità

Trump e Diddy
Trump e Diddy
08 gennaio 2026 | 22.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sean 'Diddy' Combs ha chiesto la grazia a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dice no. Il 55enne produttore e rapper sta scontando una condanna 4 anni e 2 mesi per trasporto di persone a fini di prostituzione. Trump, in un'intervista al New York Times, spiega di aver ricevuto una lettera da Combs con la richiesta di grazia. "Me l'ha chiesta con una lettera. Volete vederla?", le parole ai giornalisti del quotidiano.

La risposta a Diddy? No. Trump e Combs si conoscono da molti anni. Il rapporto è cambiato quando il produttore ha criticato il presidente nel corso del primo mandato. "Ero suo amico, andavo molto d'accordo con lui e mi considerava una brava persona", ha dichiarato Trump all'emittente Newsmax lo scorso anno, aggiungendo: "Non lo conoscevo a fondo. Quando mi sono candidato, si è rivelato molto ostile".

Trump al New York Times chiarisce che, in generale, non ha intenzione di garantire la grazia a nessuna personalità di alto profilo. Non se ne parla per Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela catturato il 3 gennaio a Caracas: "No, non vedo" la possibilità. No anche al provvedimento per Robert Menendez, ex senatore del New Jersey che metteva a disposizione il proprio potere per gioielli, denaro e auto di lusso. Stessa risposta per Sam Bankman-Fried, ex mago delle crypto che è in carcere dal 2023 per aver sottratto miliardi agli investitori. Trump apparentemente non chiude la porta alla grazia per Derek Chauvin, l'ex poliziotto di Minneapolis condannato per la morte di George Floyd: "Non mi è stata chiesta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump grazia trump diddy trump maduro
Vedi anche
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza