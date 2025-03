Il presidente Usa lo ribadisce in un'intervista a Nbc news: "Che messaggio darebbe l'annessione? È pace internazionale. È sicurezza e forza internazionale"

"Prenderemo la Groenlandia. Sì, al 100%,". Donald Trump torna a ripeterlo in un'intervista a 'Nbc news' aggiungendo che c'è una "buona possibilità che potremmo farlo senza l'uso della forza militare", ma "non escludo nulla dal tavolo".

Trump ha ribadito di aver "assolutamente" avuto discussioni concrete sull'annessione della Groenlandia, territorio attualmente semiautonomo della Danimarca.

Alla domanda su quale messaggio l'acquisizione della Groenlandia invierebbe alla Russia e al resto del mondo, Trump ha risposto: "Non ci penso davvero. Non mi interessa. La Groenlandia è un argomento molto separato, molto diverso. È pace internazionale. È sicurezza e forza internazionale". "Ci sono navi che navigano al largo della Groenlandia provenienti dalla Russia, dalla Cina e da molti altri Paesi. E non permetteremo che accadano cose che possano danneggiare il mondo o gli Stati Uniti", ha aggiunto.