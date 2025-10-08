Il presidente Usa: "Tutti gli ostaggi saranno rilasciati e Israele ritirerà le truppe, è un gran giorno". Netanyahu: "Riporteremo tutti gli ostaggi a casa". Hamas: "Accordo prevede fine della guerra a Gaza"

"Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth social.

"Questo significa - ha sottolineato il presidente Usa - che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. Tutte le parti saranno trattate equamente".

"Questo è un GRANDE giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!", ha concluso il presidente degli Stati Uniti.

Netanyahu: "Riporteremo tutti gli ostaggi a casa"

"Con l'aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo la firma del piano di pace Usa, parlando degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Netanyahu ha convocato il governo per approvare l'accordo su Gaza.

Hamas: "Accordo prevede fine della guerra"

Hamas ha affermato in una dichiarazione che l'accordo prevede "la fine della guerra a Gaza, il ritiro dell'occupazione, l'ingresso di aiuti e uno scambio di prigionieri". Hamas ringrazia poi tutti i mediatori coinvolti: Qatar, Egitto e Turchia, come pure il presidente Usa. "Apprezziamo anche gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che mira a porre fine definitivamente alla guerra e a un ritiro completo dell'occupazione dalla Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione.

Hamas ha inoltre esortato i mediatori a costringere Israele "ad attuare pienamente i requisiti dell'accordo e a non permettergli di eludere o ritardare l'attuazione di quanto concordato".

L'annuncio dei mediatori

I mediatori nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas in Egitto hanno annunciato alla televisione egiziana che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sullo scambio di ostaggi e prigionieri e sull'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. “Questa notte è stato raggiunto un accordo su tutti i termini e i meccanismi per l'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco per Gaza”, ha riferito il canale Al-Qahera News, legato ai servizi di sicurezza egiziani.

La prima fase dell'accordo, riportano fonti palestinesi, prevede la liberazione di 20 ostaggi vivi da parte di Hamas, tutti in una sola volta.