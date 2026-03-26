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Trump: "Mi hanno detto che Mojtaba Khamenei è gay"

Il presidente americano: "Non è un buon inizio in Iran..."

Donald Trump
Donald Trump
26 marzo 2026 | 23.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Cia ha detto davvero che Mojtaba Khamenei è gay? "Lo hanno detto, non so chi lo abbia detto a loro". Donald Trump conferma di aver ricevuto informazioni dall'intelligence sull'omosessualità di Mojtaba Khamenei, nominato nuova Guida Suprema dell'Iran dopo l'uccisione del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, nei primi attacchi portati da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. "Credo che molte persone lo dicano, è una falsa partenza in quel particolare paese...", dice Trump rispondendo alle domande di The Five su Fox News. "Sorrido quando sento la gente che cerca di difendere 'il regime palestinese per le donne'... Se non indossano certi abiti, non hanno possibilità di sopravvivere. Sento dire che ci sono 'i gay per la Palestina'... ma chi sono? Lì li uccidono i gay. Io credo di essere andato molto bene quando si parla di voto gay, la mia colonna sonora è un inno gay", dice riferendosi alla canzone YMCA dei Village People.

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Trump conferma le indiscrezioni diffuse recentemente dal New York Post. Il quotidiano, sulla base delle informazioni fornite da due fonti di intelligence e da una persona vicina alla Casa Bianca, afferma che Trump è stato informato in ub briefing sull'orientamento sessuale del 56enne Mojtaba Khamenei. Il presidente ha reagito in maniera plateale: prima è rimasto sorpreso, poi è esploso in una fragorosa risata. Trump non è stato l'unico ad accogliere così l'informazione. Secondo il Post, un funzionario di alto livello "non ha smesso di ridere per giorni".

Trump si sofferma costantemente su Khamenei nelle quotidiane dichiarazioni relative alla guerra in Iran. Il presidente americano non considera Mojtaba Khamenei il leader a Teheran: la Guida Suprema è rimasta ferita negli attacchi di Usa e Israele. Dalla sua nomina, il figlio di Ali Khamenei non si è mai mostrato in pubblico e si è espresso solo attraverso messaggi affidati ai media di Teheran. Nei colloqui in corso, Washington si rivolge ad altri interlocutori, come spiega lo stesso Trump: "Stiamo parlando con persone che fanno sul serio".

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