La Trump dance in versione scozzese e insoliti complimenti alla stampa, per una volta non definita 'fake news'. Donald Trump chiude il suo viaggio in Scozia con la tappa ad Aberdeen, dove inaugura il resort di golf che fa parte della 'galassia Trump'. Il presidente degli Stati Uniti si rivolge ai giornalisti presenti e, per una volta, ne elogia il lavoro: l'accordo commerciale tra Usa e Ue, dice, è stato illustrato dai media in maniera corretta.