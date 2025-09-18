circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, la gaffe: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video

"Pensate che abbiamo messo d'accordo Azerbaigian e Albania, andavano avanti da anni"

Trump e Starmer
Trump e Starmer
18 settembre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho messo fine alla guerra tra Azerbaigian e Albania". Donald Trump insiste: per il presidente degli Stati Uniti, protagonista di una nuova gaffe geografica, l'Albania per anni ha combattuto in guerra contro l'Azerbaigian e solo l'intervento della Casa Bianca ha posto fine al conflitto. Trump, nella conferenza stampa a Londra con il premier britannico Keir Starmer, ha rivendicato per l'ennesima volta i risultati ottenuti come 'mediatore' in ambito internazionale. "Pensate che abbiamo messo d'accordo Azerbaigian e Albania, andavano avanti da anni", dice il presidente americano, aggiungendo all'errore plateale anche una pronuncia fantasiosa del nome 'Azerbaigian'.

Trump ovviamente avrebbe dovuto citare l'Armenia e non l'Albania. Il lapsus ormai appare consolidato per il presidente degli Stati Uniti, incappato nello stesso errore per la terza volta in poche settimane. Prima del flop odierno, Trump era inciampato qualche giorno fa nell'intervista a Fox and Friends.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump gaffe albania trump starmer trump guerra
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza