Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca stecca

L'ultima trovata con l'intelligenza artificiale è un autogol

Trump e il pinguino
24 gennaio 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
Donald Trump da tempo sfrutta l'intelligenza artificiale per creare foto ad effetto. Stavolta, però, la Casa Bianca ha steccato in pieno. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la base di un accordo per ottenere "accesso totale" alla Groenlandia, territorio autonomo controllato dalla Danimarca.

Per Trump, l'isola è fondamentale per la sicurezza nazionale degli Usa. Sui profili social della Casa Bianca ecco l'ennesima immagine generata con l'IA. Trump, sul suolo innevato della Groenlandia, cammina con un pinguino che procede tenendo la bandiera degli Stati Uniti.

La fantasia galoppa, ma in questo caso l'idea è totalmente sballata. Perché? Perché in Groenlandia non c'è nessun pinguino. L'uccello acquatico, come ignorano dalle parti dello Studio Ovale, vive quasi esclusivamente nell'emisfero australe. A nord dell'equatore, il pinguino è presente solo in un territorio specifico. Gli esemplari di Spheniscus mendiculus sono noti anche come pinguini delle Galapagos, proprio perché vivono esclusivamente sulle isole al largo dell'Ecuador. E sebbene risentano dell'aumento delle temperature, non hanno nessuna chance di trasferirsi all'estremo nord del pianeta per sbarcare in Groenlandia.

