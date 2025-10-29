circle x black
Cerca nel sito
 

Trump lascia intendere un terzo mandato: "Non ho il permesso, ma vedremo cosa accadrà"

La Costituzione americana, con il 22º emendamento del 1947, vieta di essere eletti alla presidenza per più di due volte. "Sono al massimo nei sondaggi, è un peccato”, ha detto durante il viaggio verso la Corea del Sud.

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
29 ottobre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente statunitense Donald Trump ha ammesso di non "avere il permesso" di correre per un terzo mandato alla Casa Bianca, pur lasciando intendere di non escludere del tutto l’ipotesi. "Sono al massimo nei sondaggi e, da quello che ho letto, credo di non avere il permesso di candidarmi. Vedremo cosa accadrà… è un peccato", ha dichiarato a bordo dell’Air Force One durante il viaggio verso la Corea del Sud.

La Costituzione americana, con il 22º emendamento del 1947, vieta di essere eletti alla presidenza per più di due volte, ma Trump, che ha iniziato il suo secondo mandato il 20 gennaio, suggerisce spesso la possibilità di restare in carica oltre il 2029. In passato ha più volte indossato cappellini con la scritta "Trump 2028", affermando di star "facendo impazzire la sinistra". Pur definendo "non appropriata" l’idea di candidarsi in futuro come vicepresidente, ha aggiunto: "Abbiamo molte persone straordinarie pronte ad assumersi le più alte responsabilità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump elezioni USA Casa Bianca trump news trump 2029 trump 2028 donald trump 2028
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza