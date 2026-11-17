Donald Trump parla a raffica e Narendra Modi si arrabbia. Il presidente degli Stati Uniti sbarca a Manila, nelle Filippine, per partecipare al vertice Quad con i leader di Australia, Giappone e India. Trump si mette in posa per la foto di rito con la premier giapponese Sanae Takaichi, il primo ministro indiano Modi e quello australiano Anthony Albanese.

Quindi, via alle domande. E i giornalisti si rivolgono solo al presidente degli Stati Uniti. Si parla di Nvidia, Russia, Ucraina. Quindi si passa ai problemi di Microsoft, alla diffusione di documenti bancari, a Taiwan. Trump risponde mentre gli altri leader rimangono immobili ad ascoltare come semplici spettatori.

https://x.com/clashreport/status/2122642835979563327?a=N2Lqf5j8XtDlvsihuys&s=20

Dopo l'ennesima domanda indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Modi sbotta. Il premier indiano si guarda intorno perplesso e irritato, con gesti e sguardi eloquenti: "Noi che ci stiamo a fare?", sembra chiedere il primo ministro indiano.