L'email di Elon Musk ai dipendenti federali va ignorata. L'amministrazione di Donald Trump 'invita' a cestinare la mail che i dipendenti hanno ricevuto per iniziativa del magnate, che guida il Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge). Nel weekend, i lavoratori hanno ricevuto una comunicazione che li ha invitati ad illustrare, in 5 punti, l'attività svolta nella settimana appena conclusa. Chi non risponde, ha twittato Musk, può andarsene. E' proprio così? No, decisamente.

Nel weekend, i media americani hanno evidenziato la linea assunta da alcune agenzia, Fbi in testa: ai dipendenti è stato detto di non rispondere alla mail. Ora, riferisce il Washington Post, l''ordine' di non rispondere è stato inviato direttamente dall'amministrazione Trump - e in particolare dall'Office of Personel Management - a tutte le agenzie. L'OPM, nel frattempo, deve decidere come gestire le email dei lavoratori che hanno deciso di rispondere. Ufficialmente, come ha detto Trump rispondendo ai cronisti nello Studio Ovale, nessun ente ha una posizione conflittuale rispetto a Musk. Chi ha dato indicazione di non rispondere "sta solo dicendo che alcune persone non devono dire cosa hanno fatto la scorsa settimana. Al di là di questo, tutti hanno pensato che" la richiesta "sia stata un'idea brillante".