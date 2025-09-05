circle x black
Cerca nel sito
 

Trump riunisce i big dell'hi-tech: "Zuckerberg, quanto spendi?" - Video

Il presidente alla Casa Bianca con i Ceo di Apple, Google, Microsoft. Il numero 1 di Meta promette investimenti

05 settembre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump riunisce i big dell'hi-tech alla Casa Bianca e 'strappa' a Mark Zuckeberg, Ceo di Meta, la promessa di 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti entro il 2028. Il presidente partecipa ad un evento che coinvolge i colossi della tecnologia: da Google a Microsoft, da Apple a Meta e Open AI, le compagnie più importanti rispondono alla chiamata di Trump. Al tavolo, spicca l'assenza di Elon Musk. Il numero 1 di Space X e Tesla, fino a pochi mesi fa collaboratore stretto del presidente e poi protagonista di un violento scontro con Trump, non c'è.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump zuckerberg meta zuckerberg
Vedi anche
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza