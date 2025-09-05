Donald Trump riunisce i big dell'hi-tech alla Casa Bianca e 'strappa' a Mark Zuckeberg, Ceo di Meta, la promessa di 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti entro il 2028. Il presidente partecipa ad un evento che coinvolge i colossi della tecnologia: da Google a Microsoft, da Apple a Meta e Open AI, le compagnie più importanti rispondono alla chiamata di Trump. Al tavolo, spicca l'assenza di Elon Musk. Il numero 1 di Space X e Tesla, fino a pochi mesi fa collaboratore stretto del presidente e poi protagonista di un violento scontro con Trump, non c'è.