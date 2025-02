Il primo commento in arrivo dalla Russia alla lite fra i due presidenti

Un incontro "storico". Così l'inviato speciale del Cremlino per la cooperazione negli investimenti e l'economia internazionale, mediatore delle trattative fra Stati Uniti e Russia, Kirill Dmitriev, ha definito l'incontro di oggi alla Casa Bianca fra Donald Trump e Volodymir Zelensky. E' il primo commento in arrivo dalla Russia alla lite fra Trump e Zelensky, in seguito a una serie di attacchi da parte del presidente americano e del suo vice Jd Vance, tutto davanti a telecamere e giornalisti. La conferenza stampa congiunta è stata annullata. Il leader ucraino ha lasciato la Casa Bianca.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha commentato su Telegram: "Trump ha detto al clown cocainomane la verità direttamente per la prima volta: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale. E il porco ingrato ha ricevuto un bel ceffone dai proprietari del porcile. Questo è utile. Ma non è abbastanza: dobbiamo fermare gli aiuti militari alla macchina nazista".