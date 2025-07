Lo tsunami minaccia anche le Hawaii dopo il terremoto di magnitudo 8.8 che è stato registrato a circa 130 km a sud-est della Kamkatchka. Anche nell'arcipelago, come in Giappone e lungo le coste della Russia, scatta l'allerta.

🚨#BREAKING: Watch as a time-lapse captures the dramatic retreat of water at Hanalei Bay in Hawaii, receding over 100 feet from its usual shoreline. This marks the confirmed arrival of the tsunami in Hawaii, with the first wave now detected at Hanalei, following a powerful 8.8… pic.twitter.com/ddIdiuVrpF