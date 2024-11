Ucraina, ambasciatore Zazo: "Con soldati Nordcorea no svolta ma ok Biden a missili"

L’invio di migliaia di soldati nordcoreani nel Kursk difficilmente darà “una svolta” al conflitto in Ucraina, ma potrebbe essere stato uno degli elementi alla base della decisione di Joe Biden di autorizzare Kiev all’uso di missili a lungo raggio per colpire obiettivi in territorio russo. E’ l’analisi fatta dall’ambasciatore Pier Francesco Zazo, a capo della missione italiana in Ucraina fino al luglio scorso, con un’esperienza precedente anche a Mosca.

“E’ improbabile – dice all’Adnkronos alla vigilia del millesimo giorno di guerra e all’indomani del via libera arrivato da Washington - che il dispiegamento dei circa dodicimila soldati nordcoreani possa rappresentare un "game changer" - in grado di imprimere una svolta militare decisiva al conflitto”.

Secondo Zazo, “il loro utilizzo può essere da un lato interpretato come un pericoloso segnale di escalation della determinazione della Russia di voler andare avanti nella sua offensiva militare e dall’altro come una conferma dell’evidente difficoltà del Cremlino costretto a ricorrere al sostegno esterno di regimi repressivi quali l’Iran e la Corea del Nord pur di poter continuare nel suo sforzo bellico”.

E allora ecco “la recente decisione di Biden di autorizzare finalmente l’utilizzo delle armi a lungo raggio – sostiene l’ ambasciatore - può essere letto come una reazione all'alleanza militare tra Mosca e Pyongyang ed al dispiegamento delle truppe nordcoreane nell’area di Kursk. L’obiettivo è quello di consentire agli ucraini di cercare di mantenere il controllo della regione di Kursk come merce di scambio nell’ipotesi di un futuro avvio di negoziati”.

Non solo: Zazo sottolinea anche “un aspetto potenzialmente positivo per Kiev” dell’invio di soldati nordcoreani: “Il coinvolgimento diretto di Pyongyang nel conflitto ha messo in allarme la Corea del Sud, la quale era stata finora restia a concedere aiuti e che invece potrebbe ora essere indotta a fornire un forte sostegno bellico all’Ucraina”.

L'ambasciatore commenta poi il colloquio di venerdì scorso tra Olaf Scholz e Putin - a seguito del quale il leader russo non ha cambiato atteggiamento, mentre si sente tuttora incoraggiato ad andare avanti nella sua offensiva militare, come hanno dimostrato i bombardamenti di ieri - e l’atteggiamento di Donald Trump, che non è detto accetti la resa incondizionata di Kiev auspicata da Mosca, per non dare l’immagine di sé di “presidente debole”. Zazo esorta a essere “più cauti che ottimisti” dinanzi alle dichiarazioni che arrivano sia da Washington che da Kiev sulla possibilità di una fine rapida del conflitto. Mentre la notizia dell’ok di Joe Biden all’uso di missili a lungo raggio in territorio russo è stata accolta con soddisfazione dall’Ucraina che ha la possibilità di “combattere finalmente senza le mani legate dietro la schiena”.

“Penso che sia più opportuno essere cauti anziché ottimisti - afferma - poiché non è affatto scontato che Trump riuscirà nel suo intendimento di porre fine al conflitto subito dopo il suo insediamento come da lui promesso. Anche se non si conoscono ancora i dettagli del suo piano è presumibile che Trump proporrà da un lato un congelamento del conflitto consentendo così alla Russia l’acquisizione de facto dei territori già occupati e dall’altro una sospensione temporanea della richiesta d’ingresso dell’Ucraina nella Nato”. In cambio, secondo l’ambasciatore, “potrebbe offrire a Kiev un forte sostegno nel settore della difesa al fine di rafforzare la sua capacità di deterrenza militare”.

Ma il punto fondamentale, ricorda, “è che sarà comunque sempre e solo Putin a decidere se e quando sarà arrivato il momento di negoziare venendo incontro a Trump, non certo l’Ucraina che dipende troppo dagli aiuti militari e finanziari degli alleati occidentali”. E in effetti, il Cremlino ha reagito “in maniera cauta all’apertura di Trump mettendo in chiaro che gli obiettivi dell’operazione militare speciale rimangono inalterati”.

Resta il fatto, è l’analisi di Zazo, che “finora il bilancio per la Russia è alquanto magro e pertanto Putin difficilmente potrà accontentarsi di una semplice tregua: innanzitutto la Russia dovrà perlomeno completare l’occupazione delle quattro regioni (Donetsk e Lugansk nel Donbass, Zaporizhzhia e Kherson) già formalmente annesse nel settembre 2023 ma che in parte sono ancora sotto il controllo ucraino. Inoltre Putin non ha mai specificato gli obiettivi dell’operazione militare speciale poiché egli si riserva tuttora la possibilità di cercare di occupare la maggior parte possibili dei territori russofoni dell’Ucraina orientale e meridionale”.

“Soprattutto al momento Putin è tuttora convinto di poter vincere”, insiste l’ambasciatore, sottolineando “l’evidente soddisfazione con cui a Mosca hanno accolto la telefonata del cancelliere tedesco Scholz che consente finalmente a Putin di uscire per la prima volta dall’isolamento internazionale ed a restituirgli la legittimità di poter interloquire con i leader occidentali nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei suoi confronti" .

"Il Cremlino interpreta l’iniziativa di Scholz, dopo una totale assenza di contatti negli ultimi due anni, come un segnale di debolezza e si sente pertanto incoraggiato ad andare avanti nella sua offensiva militare – ragiona Zazo - come del resto confermato dagli ultimi massicci bombardamenti alle infrastrutture energetiche e città ucraine, e di continuare a premere per una resa incondizionata di Kiev. Soprattutto Mosca spera che la mossa di Scholz possa preludere ad un indebolimento della compattezza del fronte occidentale antirusso e che la Germania possa diventare un primo anello debole tra i Paesi europei, disponibile a riavviare un dialogo con il Cremlino”.

Ma, avverte l’ex ambasciatore a Kiev, “qualora Putin dovesse andare avanti nella sua offensiva militare ed insistere per una resa incondizionata di Kiev Trump potrebbe irrigidirsi e decidere di dare invece un sostegno convinto a Kiev non volendo certo accreditare di se l’immagine di un Presidente debole responsabile della sconfitta dell’Ucraina. E’ questa l’aspettativa e la speranza degli ucraini, che non mancano anche di evidenziare la variabile rappresentata dalla notoria imprevedibilità di Trump anche se è indubbio che in passato i suoi rapporti con Zelensky non sono mai stati facili. Gli ucraini ricordano come durante la sua precedente presidenza Trump, nonostante le esternazioni di ammirazione nei confronti di Putin, diede comunque il via libera all’esportazione di armamenti verso Kiev e all’adozione di sanzioni nei confronti della Russia”.

In questo contesto, “la tanto attesa autorizzazione data da Biden all’utilizzo dei missili a lungo raggio Atacms per colpire gli obiettivi militari in territorio russo da cui partono gli attacchi alle infrastrutture energetiche ed obiettivi civili ucraini sembrerebbe al momento limitata solo alla regione di Kursk, ma è stato nondimeno accolto con grande soddisfazione dal governo di Zelensky che nel suo piano della vittoria ha sempre insistito di poter finalmente combattere ad armi pari con i russi senza una mano legata dietro alla schiena”. E d’ altro canto, “gli ucraini sono convinti che la minaccia di un escalation nucleare da parte della Russia rappresenti un bluff, principalmente per spaventare le opinioni pubbliche occidentali e ridurre il sostegno degli alleati a Kiev, tenuto conto che l’eventuale ricorso alle armi atomiche tattiche non solo la esporrebbe alla dura condanna dell’intera comunità internazionale, compresa il suo principale alleato, la Cina, ma comporterebbe anche grandi rischi di nubi radioattive diretti sui territori russi confinanti”.

Nel caso in cui dovessero finalmente partire negoziati tra Mosca e Kiev, “per Putin la vera linea rossa è rappresentata dal divieto di ingresso dell’Ucraina nella Nato laddove potrebbe invece accettare di limitare le sue conquiste territoriali fermo restando che presumibilmente sarà inflessibile nel non cedere neanche un millimetro delle aree già occupate”, spiega infine Zazo, parlando di quali potrebbero essere i punti chiave della trattativa. “Dal canto suo l’Ucraina, in crescente difficoltà sul fronte bellico ed alle presa con il grave problema della carenza di uomini da inviare a combattere, potrebbe adottare un atteggiamento più flessibile e rinunciare ad esempio alla richiesta, al momento poco realistica, di un ritorno alle frontiere del 1991 – è l’analisi dell’ambasciatore - E’ probabile che, qualora pressato dagli alleati occidentali, il governo Zelensky sarebbe disponibile ad accettare sia pure a malincuore il recupero dei territori occupati dai russi ma in cambio insisterebbe per ottenere il via libera ad una futura adesione di Kiev nella Nato, considerata dagli ucraini come l’unica credibile garanzia di sicurezza per scongiurare future aggressioni da parte del potente vicino russo”.

Dinanzi a queste posizioni negoziali inconciliabili, secondo Zazo, “nell’attuale congiuntura uno scenario alternativo più credibile, ma sicuramente meno rassicurante per Kiev, per arrivare ad una tregua è che gli alleati occidentali aiutino l’Ucraina a dotarsi di una forte capacità di deterrenza militare ed a rafforzare la sua industria di difesa, replicando cosi il modello già adottato per Israele e la Corea del Sud che non sono membri della Nato”. “Si ripeterebbe cosi una situazione simile a quello del passato conflitto coreano conclusasi con un armistizio – chiosa - In tal caso il lungo confine tra i due Paesi sarebbe comunque destinato a rimanere un’area di elevata instabilità poiché Kiev sarebbe inevitabilmente esposta al rischio di future nuove aggressioni da parte della Russia di Putin non potendo godere dell’ombrello protettivo della Nato”.