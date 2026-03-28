circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi. Mosca colpisce Odessa

Nel mirino di Kiev la raffineria Slavneft-Yanos, una delle cinque più grandi della Russia. Missile Flamingo ucraino contro l'impianto di produzione di esplosivi JSC Promsintez nella regione di Samara

Drone - Fotogramma /Ipa
Drone - Fotogramma /Ipa
28 marzo 2026 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. Nella giornata di oggi, droni di Kiev hanno colpito nella notte una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, nella Russia centrale. Lo riporta il canale di notizie Telegram Exilenova Plus, secondo cui è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos, una delle cinque più grandi della Russia, in grado di produrre oltre 15 milioni di tonnellate all'anno. La città di Yaroslavl si trova a circa 700 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e a circa 230 chilometri a nord-est di Mosca.

CTA

Un missile Flamingo ucraino ha quindi colpito l'impianto di produzione di esplosivi JSC Promsintez nella regione russa di Samara, riportano sempre canali di informazione russi su Telegram. L'impianto di produzione si trova nella città di Chapaevsk, nell'ovest della Federazione Russa. Una foto pubblicata sui social media da canali Telegram russi mostrerebbe presumibilmente il missile FP-5 Flamingo in avvicinamento all'impianto.

Prodotto in Ucraina, il missile Flamingo è stato utilizzato da Kiev solo in poche occasioni da quando è stato presentato per la prima volta la scorsa estate, e il suo utilizzo, secondo quanto riportato, è aumentato a partire da novembre 2025. Con una testata da 1.000 chilogrammi e una gittata dichiarata di 3.000 chilometri, il Flamingo promette di potenziare drasticamente la capacità di attacco a lungo raggio del paese.

Mosca attacca Odessa, raid con droni nella notte

Le forze russe hanno intanto lanciato nella notte un attacco con droni contro la città di Odessa, ferendo almeno 10 persone, tra cui un bambino, e colpendo infrastrutture civili. Il governatore dell'oblast, Serhiy Lysak, ha dichiarato che un drone ha colpito il tetto di un ospedale di maternità, nonché di tre "istituti scolastici", nel distretto di Prymorskyi della città. Anche un condominio è stato colpito. Dei dieci feriti, almeno due versano in gravi condizioni, ha dichiarato Lysak. Non si sono registrate vittime presso il reparto di maternità, poiché il personale e i pazienti sono stati evacuati in un rifugio sotterraneo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina news
Vedi anche
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza