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Ucraina: ministri Ue a Kiev per Bucha e il futuro del sostegno europeo

Riunione straordinaria per ricordare i massacri della primavera del 2022 e parlare di aiuti al Paese in guerra con la Russia.

Veduta di Kiev, capitale dell'Ucraina - Ukrinform-Zuma Press
Veduta di Kiev, capitale dell'Ucraina - Ukrinform-Zuma Press
31 marzo 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I ministri degli Esteri dell'Ue si riuniscono oggi a Kiev per commemorare i massacri avvenuti nella città di Bucha, a nordovest della capitale ucraina, e in altri centri della zona, per mano dell'esercito russo. I ministri, come annunciato una ventina di giorni fa, discuteranno anche del sostegno dell'Ue all'Ucraina e degli sforzi per raggiungere la pace dopo oltre quattro anni di invasione. Lo ha annunciato giovedì il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha. Fonti Ue che hanno specificato che si tratterà di una riunione informale del Consiglio Affari Esteri, del quale non è ancora stata resa pubblica la lista dei partecipanti.

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"Il 31 marzo avremo il piacere di accogliere a Kiev l'Alta Rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, e i ministri degli Esteri dell'Ue per una riunione ministeriale", ha dichiarato il ministro ucraino in un messaggio sui social media.

Sybiha ha spiegato che la data "è simbolica" perché commemorerà "il triste anniversario del massacro di Bucha" e servirà anche a riaffermare "l'impegno a ritenere i criminali russi responsabili di questa e di altre atrocità. Discuteremo anche del sostegno dell'Ue all'Ucraina, della pressione sulla Russia e degli sforzi per raggiungere la pace e proteggere la stabilità a lungo termine in Europa", ha continuato Sybiha.

In attesa della conferma dell'elenco dei ministri dell'Ue che parteciperanno alla riunione informale, questa potrebbe essere la prima volta che il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó incontra i suoi omologhi europei, da quando sono emerse notizie secondo cui avrebbe condiviso con la Russia il contenuto di colloqui a porte chiuse durante le riunioni ministeriali dell'Ue.

Inoltre, l'incontro si svolgerà nel contesto del veto posto dall'Ungheria a un prestito Ue da 90 miliardi di euro all'Ucraina, un veto che Budapest giustifica accusando Kiev di sabotare il flusso di petrolio russo verso il Paese attraverso l'oleodotto Druzhba, attualmente in fase di riparazione da parte del governo ucraino dopo un attacco russo.

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Ucraina ministri Ue Bucha Consiglio Affari Esteri Andriy Sybiha
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