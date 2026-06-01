Ucraina prevale, Putin disperato: l'analisi di Kubilius (Ue)

L'Ucraina "sta iniziando a prevalere" nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della Nato.

"E' chiaro - ha detto - che cosa spiega gli attacchi erratici di Vladimir Putin: l'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso, e disperato". La risposta dell'Europa non deve essere quella di "arretrare, ma di raddoppiare" il sostegno, aumentando la "spesa" e la "produzione" nel settore Difesa.