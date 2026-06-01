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Ucraina prevale, Putin disperato: l'analisi di Kubilius (Ue)

Secondo il commissario Ue Andrius Kubilius, l'Ucraina sta vincendo la guerra contro la Russia, cosa che rende Putin disperato. Fondamentale aumentare il sostegno europeo.

Il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius - Fotogramma/Ipa
01 giugno 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ucraina "sta iniziando a prevalere" nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della Nato.

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"E' chiaro - ha detto - che cosa spiega gli attacchi erratici di Vladimir Putin: l'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso, e disperato". La risposta dell'Europa non deve essere quella di "arretrare, ma di raddoppiare" il sostegno, aumentando la "spesa" e la "produzione" nel settore Difesa.

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Ucraina Andrius Kubilius Russia Ue
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