Ucraina, Quartapelle: "Da Commissione Esteri atto di indirizzo a governo per sostegno a campagna People First"

Dalla Commissione esteri della Camera è in arrivo "un atto che vincoli i lavori del governo, che dia un indirizzo all'attività del governo, quindi non solo un appello", in sostegno della campagna "People First" che chiede l'inclusione, come priorità. nei negoziati diretti fra Russia e Ucraina la liberazione dei prigionieri di guerra ma anche dei civili ucraini detenuti in Russia, dei bambini ucraini deportati in Russia e dei prigionieri politici russi e bielorussi condannati, o comunque accusati, per le loro posizioni contro la guerra. Ad anticiparlo è stata la vice presidente della Commissione, Lia Quartapelle, al termine della audizione dei rappresentanti della campagna internazionale, Oleg Orlov, di Memorial, Oleksandra Romantsova, del Centro per i diritti umani, e Leanid Sudalenka, di Viasna, le tre organizzazioni che nel 2022 hanno ricevuto il Premio Nobel Per la pace.

La campagna ha peraltro già avuto un peso nel definire lo scambio mille per mille, vale a dire di mille prigionieri di guerra per parte, definito a Istanbul nei negoziati diretti fra le due parti belligeranti, grazie ai "contatti attivi" dei promotori con esponenti politici in Turchia, è emerso durante l'audizione in Commissione questa mattina. Lo scambio concordato a Istanbul "è un passo molto importante", ha commentato Orlov. "L'interesse (per la campagna, ndr) è ampio e radicato in tutto lo spettro politico" ha precisato Quartapelle.