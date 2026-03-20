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Ucraina, attacchi incrociati Kiev-Mosca: 2 morti e 4 feriti

Le vittime a Zaporizhzhia e nella regione russa di Belgorod

Ucraina, attacchi incrociati Kiev-Mosca: 2 morti e 4 feriti
20 marzo 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Attacchi russi e ucraini hanno provocato la morte di due persone, una nella regione ucraina di Zaporizhzhia, l'altra nella regione russa di Belgorod. Ad annunciarlo sono state le autorità di Kiev e Mosca, mentre veniva diffusa la notizia di due navi mercantili battenti bandiera straniera e cariche di grano colpite nell'Ucraina meridionale. Gli attacchi notturni sono avvenuti mentre il leader ucraino Volodymyr Zelensky annunciava che i negoziatori di Kiev si sarebbero recati negli Stati Uniti con l'obiettivo di riavviare i colloqui trilaterali con la Russia.

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Il governatore della regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia ha dichiarato che gli attacchi russi hanno ucciso una donna di 30 anni e ferito un bambino di 10 anni e un uomo di 48. I russi hanno condotto due attacchi, "distruggendo abitazioni private", ha reso noto il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov.

Da parte sua l'aeronautica ucraina ha annunciato che la Russia ha attaccato il Paese con 156 droni e che i sistemi di difesa aerea ne hanno abbattuti 133. L'attacco russo ha preso di mira diverse regioni, tra cui la città portuale meridionale di Odessa, dove, secondo le autorità, due navi mercantili cariche di grano sono state danneggiate e due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti.

Nel frattempo, un attacco di droni ucraini ha ucciso un uomo nella regione di confine russa di Belgorod, come annunciato dal governatore su Telegram.

Von der Leyen: "In un modo o nell'altro la sosterremo"

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ribadisce che l'Ue sosterrà l'Ucraina "in un modo o nell'altro", malgrado il veto di Ungheria e Slovacchia al prestito da 90 miliardi di euro concordato tre mesi fa. Nel dicembre scorso, dice von der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles, il Consiglio Europeo "ha preso una decisione, ponendo una condizione: che tre Paesi non partecipassero al prestito".

"Questa condizione - prosegue - è stata soddisfatta. Quindi, chiariamo la situazione. Il prestito rimane bloccato perché un leader non mantiene la parola data. Ma ribadisco quanto già affermato a Kiev: in un modo o nell'altro raggiungeremo il nostro obiettivo. Quindi, certo, abbiamo compiti impegnativi davanti a noi, ma oggi abbiamo rafforzato la nostra determinazione. È stato un ottimo Consiglio Europeo", conclude.

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