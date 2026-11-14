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"Eliminare Zelensky", Russia pronta a colpire il presidente ucraino: il retroscena

La decisione sarebbe stata presa durante una riunione del Consiglio di sicurezza russo, guidato dal presidente Vladimir Putin

Putin e Zelensky - (Fotogramma)
Putin e Zelensky - (Fotogramma)
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14 novembre 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Russia avrebbe dato il via libera all'eliminazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e dei vertici politico-militari di Kiev. La decisione sarebbe stata presa durante una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza russo, guidato dal presidente Vladimir Putin. Nella riunione gli apparati di sicurezza avrebbero chiesto di superare il presunto divieto di colpire la leadership ucraina, come scrive il sito del 'Moskovskij Komsomolets', citando fonti militari e canali Telegram.

A determinare il cambio di linea sarebbero stati, secondo le indiscrezioni, i ripetuti attacchi contro la regione di San Pietroburgo e in particolare contro il porto di Ust-Luga, snodo strategico per le esportazioni russe sul Baltico. Le fonti citate sostengono che i responsabili della sicurezza avrebbero giudicato insufficiente la strategia difensiva finora adottata, chiedendo di colpire direttamente chi impartisce gli ordini per gli attacchi contro obiettivi russi.

Tra le opzioni discusse figurerebbero operazioni mirate contro bunker e convogli dei vertici ucraini. La ricostruzione è stata rilanciata da Mk.ru, senza commenti dal Cremlino né dal Consiglio di sicurezza russo.

Il Consiglio di sicurezza è formalmente un organo consultivo al servizio del Cremlino. I membri permanenti sono 14. Oltre a Putin, sono presenti figure istituzionali (il primo ministro, i presidenti delle due camere), il capo dello staff presidenziale, i ministri di Difesa, Esteri e Interni. Al tavolo siedono anche i vertici dei servizi: l'FSB, il servizio di sicurezza interna erede del KGB, e l'SVR, l'intelligence estera. La carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza è ricoperta da Dmitry Medvedev: l'ex presidente da sempre ha posizioni totalmente intransigenti nei confronti della leadership ucraina. La Russia considera Zelensky un presidente illegittimo dopo la scadenza del suo mandato. Medvedev, in particolare, ha sempre identificato Zelensky con una figura manovrata dall'Occidente e ha definito impossibili i negoziati se "il regime" di Kiev non cadrà.

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