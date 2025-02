Donald Trump ha parlato al telefono con Vladimir Putin che, ha aggiunto, "vuole che la gente smetta di morire" nella guerra tra Ucraina e Russia. La conferma arriva in un'intervista rilasciata al New York Post. "Tutti quei morti. Giovani, giovani, belli. Sono come i vostri figli, due milioni, e per nessuna ragione", le parole del presidente Usa.

Il tycoon ha solo precisato che è "meglio non dire" quante volte ha parlato con la controparte russa con cui ha detto di avere "un buon rapporto".

Non ha quindi spiegato se ha parlato con Putin prima o dopo il suo insediamento alla Casa Bianca lo scorso gennaio. Quanto alla fine della guerra in Ucraina, nella "intervista esclusiva concessa ieri a bordo dell'Air Force One", Trump ha detto di augurarsi che questo avvenga "velocemente".

Il possibile incontro Trump-Zelensky e il monito del presidente ucraino su Putin

Per arrivare a un accordo per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, Trump ha annunciato che potrebbe incontrarsi la prossima settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Probabilmente parlerò anche con il presidente Putin per porre fine alla guerra che uccide milioni di persone. Sono morti 8-900mila soldati russi, probabilmente 700mila soldati ucraini. Quello che succede è terribile. La guerra non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente", aveva ripetuto ancora ieri.

Una soluzione pacifica in tempi brevi, però, a sentire Zelensky è poco probabile. "I rapporti dell'intelligence confermano che la Russia sta creando nuove divisioni e sviluppando nuovi impianti di produzione militare. Stanno aggiungendo 100mila soldati al loro esercito. La cooperazione con la Corea del Nord continuerà ad espandersi. Mosca sta anche diffondendo tecnologie di guerra moderne nella regione, in particolare tecnologie di droni", ha scritto il presidente ucraino su X.

"Ciò significa una cosa semplice: Putin si sta preparando non per i negoziati, non per la pace, ma per la continuazione della guerra, e non solo contro l'Ucraina. Ora stanno espandendo il loro esercito di oltre centomila soldati. Tutti i partner devono esserne consapevoli e vederlo con chiarezza".