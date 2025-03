E' durata oltre un'ora e mezzo la telefonata di oggi tra il presidente americano Donald Trump con il presidente russo Vladimir Putin sull'Ucraina. Il presidente americano e il leader russo, riferisce Nbc, hanno infatti concluso la telefonata in cui si sono confrontati in particolare sulla tregua tra Kiev e Mosca.

Secondo quanto ha scritto su 'X' a colloquio ancora in corso Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca, la telefonata "è andata molto bene". Trump si aspetta di raggiungere una soluzione del conflitto in Ucraina "in un tempo molto breve", ha detto la Casa Bianca.

"Non siamo mai stati così vicini a un accordo di pace", la posizione americana alla vigilia della telefonata. "Siamo sulla linea delle 10 yard della pace", ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, con una metafora legata al football: la meta è vicina e per centrare l'obiettivo, secondo le indiscrezioni, mentre Trump potrebbe essere arrivato a riconoscere la Crimea come russa.