Ucraina, Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco

A Parigi proseguono i colloqui tra il leader di Kiev e l’inviato Usa. Oggi riunione anche dei ministri Esteri del Triangolo di Weimar

07 gennaio 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
Dopo il vertice dei Volenterosi di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff proseguiranno oggi a Parigi i colloqui per cercare di arrivare a un accordo di cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Lo scrive Le Monde. Witkoff ha spiegato, riferendosi alla 'Dichiarazione di Parigi' firmata ieri dalla Coalizione dei volenterosi, che il presidente americano Donald Trump "sostiene fermamente questi protocolli di sicurezza" che mirano a "scoraggiare qualsiasi futuro attacco" in Ucraina.

Riunione ministri Esteri Triangolo Weimar a Parigi

Sempre oggi, i ministri degli Esteri dei paesi membri del Triangolo di Weimar, Francia, Germania e Polonia, si incontreranno questo pomeriggio a Parigi per colloqui incentrati principalmente sul tema del sostegno all'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri francese.

Ai capi delle diplomazie tedesca, Johann Wadephul, francese, Jean-Noël Barrot e polacca, Radoslaw Sikorski, si unirà in un secondo momento il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar per colloqui dedicati al rafforzamento delle relazioni tra Unione Europea e India e alle principali sfide della regione Indo-Pacifico.

Raid russo su Zaporizhia

Due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa di un attacco russo condotto sull'oblast di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov con un post su Telegram.

