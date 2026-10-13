circle x black
Cerca nel sito
 

Ue: allargamento in pieno svolgimento, Kos svela le nuove strategie

Questa settimana quattro conferenze intergovernative con Montenegro, Albania, Moldova e Ucraina

La commissaria Ue all'Allargamento Marta Kos - Fotogramma/Ipa
La commissaria Ue all'Allargamento Marta Kos - Fotogramma/Ipa
13 ottobre 2026 | 09.29
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

Il processo di allargamento dell'Ue è "in pieno svolgimento". Lo assicura la commissaria europea all'Allargamento Marta Kos, a Lussemburgo a margine del Consiglio Affari Generali. "Ieri sera - continua - si è tenuta la Conferenza intergovernativa per il Montenegro. Abbiamo chiuso altri 3 capitoli negoziali. In totale, ne abbiamo chiusi 21 su 35: un chiaro segnale che il processo di allargamento è in pieno svolgimento".

"Oggi ne avremo altre tre - prosegue - riguardanti Albania, Moldavia e Ucraina, e, una volta conclusa l'ultima, arriveremo a un totale di 22 conferenze intergovernative svolte durante il mandato dell'attuale Commissione. Ne sono molto lieta, perché dimostra che i Paesi candidati stanno ottenendo risultati concreti, ma evidenzia anche la necessità che noi stessi agiamo efficacemente per gestire questi processi".

Per Kos, "è fondamentale sfruttare questo slancio dell'allargamento per prepararci all'ingresso dei nuovi membri. Per questo motivo, la scorsa settimana abbiamo introdotto la cosiddetta 'revisione pre-adesione': un'analisi di ciò che serve per accogliere nuovi membri, basata su tre punti chiave per me fondamentali".

Il primo, aggiunge Kos, "riguarda la garanzia che i nuovi arrivati rispettino le regole: parlo di misure di salvaguardia a tutela della nostra democrazia, volte a prevenire passi indietro. Il secondo punto riguarda la necessità di un processo decisionale più flessibile, in un contesto geopolitico complesso e talvolta imprevedibile; dobbiamo essere più agili. Ecco perché proponiamo misure per un maggiore ricorso al voto a maggioranza qualificata".

Il terzo punto, dice ancora, "altrettanto importante, è il mantenimento del principio del merito, che resta imprescindibile. D'altro canto, questo processo richiede tempo. Stiamo quindi introducendo quella che definiamo 'integrazione graduale rafforzata', alcune possibilità per offrire 'più Europa' già prima dell'adesione formale".

Per la commissaria, si tratta di "un aspetto cruciale: se un Paese riesce ad adottare tutte le misure necessarie per integrarsi nel sistema (o sottosistema) dell'Unione Europea, potremmo coinvolgerlo già in una fase precedente. L'iniziativa di oggi, di cui sono molto soddisfatta, rappresenta un eccellente esempio di integrazione graduale rafforzata: coinvolgeremo i Paesi candidati nelle attività del Centro europeo per la resilienza democratica", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue allargamento Ue Marta Kos Montenegro Albania Ucraina Moldova
Vedi anche
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video
Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "AI deve essere governata dall'intelligenza umana" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza