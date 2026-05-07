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Ue: Cavedagna (FdI), 'inserire moda e agroalimentare in Iaa'

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07 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
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"Il gruppo di Fratelli dell'Italia e dei Conservatori europei proporrà un emendamento che richieda di introdurre nell'Industrial Accelerator Act anche le tematiche quali la moda, quali l'agroalimentare, tematiche sulle quali l'Italia è particolarmente forte e sulle quali, grazie al grande lavoro del governo Meloni, l'Europa sta seguendo le esigenze italiane". Lo dichiara Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

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Cavedagna cita la formulazione delle nuove indicazioni geografiche dei prodotti da tutelare anche per l'industria e per l'artigianato come una delle misure da inserire nell'Iaa, la proposta di legge presentata dalla Commissione europea e al vagio del Parlamento europeo che tra gli altri obiettivi mira a potenziare e proteggere il Made in Europe. "Se non è questa la dimostrazione di come l'Europa può al meglio difendere la produttività italiana, evidentemente altro non sarebbe da fare", chiosa l'eurodeputato. In generale, riflette, l'Ue "deve passare da mero regolatore a uno scudo della nostra industria, della nostra produttività".

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Stefano Cavedagna Fratelli d'Italia Ecr Pe Ue Industry Accelerator Act
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