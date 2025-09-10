circle x black
Cerca nel sito
 

Ue, Corazza: "Von der Leyen dice siamo in guerra, ora serve essere conseguenti"

10 settembre 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’Europa in guerra", ha esordito Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, riecheggiando il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione 2025 da Strasburgo. "Questa frase cristallizza lo stato d’animo di molti", ha aggiunto, sottolineando la tensione e le aspettative crescenti tra i parlamentari europei.

Secondo Corazza, "bisogna essere conseguenti, fare proposte coraggiose", richiamando la necessità di un’azione decisa dell’Unione in un contesto internazionale complesso, segnato da autocrati che cercano di indebolire la democrazia globale. "Il Parlamento europeo è sempre più agitato, con aspettative crescenti", ha osservato, notando le schermaglie tra leader dei popolari e socialisti durante il dibattito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
UE Stato dell'Unione 2025 guerra conseguenti
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza