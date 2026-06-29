Ue e 6G: Weber (Ppe) spinge per l'esclusione della Cina

Le reti mobili di sesta generazione nell'Ue dovranno essere realizzate "senza la Cina". Lo ha sottolineato il capogruppo e presidente del Ppe Manfred Weber, durante l'assemblea del Ppe in corso a Vienna.

L'Ue, afferma Weber, deve "abbandonare l'ingenuità nel rapporto con la Cina. Dobbiamo accelerare. Dobbiamo essere chiari sul fatto che la reciprocità è fondamentale, che un terreno di gioco equo è fondamentale per noi".

E, aggiunge, "andrei anche oltre. Direi addirittura che le infrastrutture future, guardiamo alle infrastrutture 6G per questo continente, devono essere, dal mio punto di vista, infrastrutture senza Cina. Dobbiamo diventare indipendenti". Le reti europee 5G nell'Ue sono ancora molto dipendenti da apparecchiature prodotte da aziende cinesi, in particolare Huawei e Zte.