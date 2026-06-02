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Ue: riapertura frontiere per Italia e altri 8 Paesi Schengen

L'Ue raccomanda la graduale riapertura delle frontiere interne Schengen per Italia e altri 8 Paesi, eliminando i controlli temporanei.

La frontiera franco-italiana a Ventimiglia (Imperia) - Fotogramma/Ipa
La frontiera franco-italiana a Ventimiglia (Imperia) - Fotogramma/Ipa
02 giugno 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea raccomanda oggi a nove Paesi, tra cui l'Italia, di rimuovere gradualmente i controlli temporanei introdotti su porzioni delle frontiere interne all'area Schengen. L'esecutivo Ue ha pubblicato oggi i suoi pareri sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia.

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Il diritto dell'Ue consente la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, ma impone alla Commissione di esprimere un parere quando i controlli si protraggono per più di 12 mesi. I pareri valutano la necessità e la proporzionalità dei controlli alle frontiere interne notificati, nonché le misure alternative e di mitigazione adottate dagli Stati membri per limitare le conseguenze negative sulla circolazione transfrontaliera.

La Commissione "rimane impegnata a sostenere i principi di libera circolazione e sicurezza nell'area Schengen". I pareri di oggi includono raccomandazioni per consentire agli Stati membri di lavorare alla "graduale eliminazione e alla progressiva revoca dei controlli alle frontiere interne".

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Schengen frontiere Ue controlli frontiera Ue
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