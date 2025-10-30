circle x black
Cerca nel sito
 

L'uragano Melissa porta venti e piogge devastanti alle Bahamas, 34 morti ai Caraibi

Si prevede che passerà vicino alle Bermuda, dopo aver già causato grossi danni in Giamaica, a Cuba, Haiti e nella Repubblica Domenicana

La devastazione in Giamaica dopo il passaggio dell'uragano Melissa - Afp
La devastazione in Giamaica dopo il passaggio dell'uragano Melissa - Afp
30 ottobre 2025 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'uragano Melissa sta colpendo le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l'uragano, che all'inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria 2, si sposta attraverso le Bahamas e si prevede che passerà vicino alle Bermuda.

Le autorità di Haiti hanno dichiarato che almeno 25 persone, tra cui bambini, sono morte. In Giamaica sono stati confermati otto decessi, mentre nella Repubblica Dominicana è stato segnalato un decesso, portando il bilancio delle vittime attualmente noto nei Caraibi a 34. Cuba non ha ancora segnalato vittime, ma ha subito distruzioni diffuse.

In Giamaica, il primo ministro Andrew Holness ha descritto la situazione parlando di "devastazione totale" in tutta l'isola, con le persone bloccate sui tetti e senza elettricità. Dopo aver colpito Cuba come una tempesta di categoria 3, il presidente Miguel Díaz-Canel ha definito il momento del passaggio di Melissa "una notte molto complessa, con danni significativi segnalati", aggiungendo che le operazioni di salvataggio e recupero inizieranno non appena

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
uragano melissa uragano melissa giamaica melissa uragano melissa giamaica
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza