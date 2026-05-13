In tutto sono 17 ceo, oltre ai familiari e il regista di 'Melania'. Assente la First Lady

Donald Trump è arrivato oggi, mercoledì 13 maggio, a Pechino per il vertice con Xi Jinping, accompagnato da una folta delegazione composta da ministri, 17 Ceo e alcuni familiari. E anche da Brett Ratner, il regista di 'Melania', il documentario sulla first lady che, come era del resto previsto, invece, non accompagna il marito nella visita.

Tra i membri dell'amministrazione, figura ovviamente il segretario di Stato Marco Rubio che dal 2020 è sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel Paese. La Cina ha, però, indicato che le sanzioni non impediscono a Rubio di recarsi a Pechino per motivi diplomatici. Meno ovvia è la presenza nella delegazione del capo del Pentagono, Pete Hegseth: secondo un lunga tradizione diplomatica, i segretari alla Difesa americani solitamente si recano in Cina in visite separate e non in occasione delle visite di Stato, fa notare la Nbcnews. Hegseth è il primo capo della Difesa Usa in visita in Cina in otto anni.

Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, si unirà alla delegazione direttamente a Pechino, dove arriva dalla Corea del Sud dove oggi ha avuto un colloquio di tre ore con il vice premier cinese He Lifeng per l'ultima messa a punto delle tematiche centrali, quelle relative alle questioni economiche e commerciali, del summit di domani e dopodomani tra Trump e Xi.

Chi sono i 17 ceo al seguito

Una centralità riaffermata dal fatto che nella delegazione di Trump vi siano 17 ceo delle principali aziende americane, a cominciare da Elon Musk e Tim Cook, il manager ormai uscente di Apple. Nella lista dei ceo a seguito del presidente all'inzio non figurava Jensen Huang, alla guida del gigante tech Nvidia, che però è salito a bordo dell'Air Force One durante la tappa che l'aereo presidenziale ha fatto in Alaska per rifornimento. Il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, ha spiegato che Huang si è unito alla delegazione una volta che la sua agenda glielo ha permesso.

Per quanto riguarda i familiari, accompagnano Trump il figlio Eric, vice presidente esecutivo della Trump Organization, e la moglie Lara, che è invece copresidente del comitato nazionale repubblicano. Un portavoce della Trump Organization ha dichiarato che il figlio del presidente non avrà incontri d'affari durante la visita. Non era invece in programma la presenza di Melania che, come dichiarato nei mesi scorsi dalla Casa Bianca, invece si prepara ad ospitare Xi e la moglie Peng Liyuan quando il presidente cinese ricambierà la visita di Trump entro la fine dell'anno.