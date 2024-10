"Spazzatura". E' polemica a meno di una settimana dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. I sostenitori di Donald Trump puntano il dito parole del presidente Joe Biden, che in estate si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca per lasciare il posto a Kamala Harris. Biden avrebbe offeso i sostenitori di Trump definendoli ''garbage'', spazzatura. La Casa Bianca corre ai ripari e diffonde la trascrizione delle parole del presidente che fa riferimento alle battute di un comico Tony Hinchcliffe intervenuto a un comizio di Donald Trump.

Nei giorni scorsi il comico ha detto che il territorio americano di Puerto Rico è "un'isola galleggiante di spazzatura", insieme ad altri commenti volgari e razzisti sugli ispanici. E ora per i sostenitori del tycoon, Biden ha detto che "l'unica spazzatura che vedo in giro sono i suoi sostenitori", ma la frase del presidente secondo la trascrizione ufficiale è invece stata: "L'unica spazzatura che vedo circolare è la demonizzazione dei suoi sostenitori, la sua demonizzazione degli ispanici, è inconcepibile e anti-americana. E' assolutamente contraria a qualsiasi cosa abbiamo fatto, a tutto ciò che siamo stati".

In particolare Biden, che ha fatto anche pause non previste nel discorso, avrebbe pronunciato le parole "his supporters" accostando i sostenitori di Trump alla spazzatura mentre nella trascrizione della Casa Bianca ci sarebbe "his supporter's" e il termine spazzatura sarebbe stato usato per definire l'atteggiamento discriminatorio di Trump e dei Maga nei confronti di Porto Rico.

E su X è arrivata una precisazione di Biden: "Ho definito la retorica odiosa su Puerto Rico del sostenitore di Trump al suo comizio al Madison Square Garden come spazzatura, l'unica parola che mi viene in mente per descriverla. La sua demonizzazione degli ispanici è inaccettabile. Questo è tutto ciò che intendevo dire. I commenti a quel comizio non riflettono chi siamo come Nazione".