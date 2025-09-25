circle x black
Usa richiamano centinaia generali da tutto il mondo per vertice top secret

Mistero sulla convocazione del segretario Hegseth, appuntamento martedì in Virginia

25 settembre 2025 | 20.18
Redazione Adnkronos
Gli Stati Uniti convocano centinaia di generali e ammiragli americani, anche quelli dislocati in altri paesi, per un meeting al momento top secret. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha convocato militari da tutto il mondo per un summit in programma martedì prossimo a Quantico, in Virginia. Al momento, il motivo della convocazione resta sconosciuto e nemmeno gli ufficiali coinvolti sembrano avere indicazioni precise sullo scopo dell'incontro.

Le ipotesi

Fonti interne hanno riferito che la convocazione improvvisa ha suscitato numerose speculazioni: si ipotizzano un test fisico collettivo, un briefing sullo stato del Dipartimento della Difesa o, in scenari più estremi, un possibile licenziamento di massa di alti ufficiali. La decisione di riunire così tanti vertici militari contemporaneamente è considerata "molto insolita" e ha già sollevato preoccupazioni in termini di sicurezza.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che Hegseth si rivolgerà agli ufficiali di alto grado all'inizio della prossima settimana, senza fornire dettagli sul contenuto del discorso.

I tagli annunciati

La convocazione si inserisce in un contesto di significative modifiche recentemente avviate da Hegseth all'interno del Dipartimento della Difesa. Nello specifico, l'ex anchorman televisivo ha prospettato una riduzione del numero di generali e ammiragli di almeno il 20% e ha già disposto la destituzione di diversi alti ufficiali militari. Nelle ultime settimane, il Pentagono ha anche cambiato 'veste': il presidente Donald Trump ha promulgato un ordine esecutivo che attribuisce al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti una denominazione aggiuntiva: il Dipartimento della Guerra.

