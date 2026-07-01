Alla nigeriana suor Leticia 'Letty' Ugboaja gli agenti avevano confiscato il rosario che aveva in mano per metterle le manette. Il rilascio dopo le proteste di deputati sia dem che repubblicani

Agenti dell'Ice, la polizia anti-immigrati che gestisce la campagna di deportazioni di Donald Trump, hanno fermato e arrestato una suora nigeriana mentre si stava recando a messa a McAllen in Texas. Secondo quanto riporta oggi il Washington Post, l'arresto, che è avvenuto domenica scorsa, ha provocato le proteste di deputati sia democratici che repubblicani che hanno ottenuto in poche ore il rilascio di suor Leticia 'Letty' Ugboaja, alla quale gli agenti federali avevano confiscato il rosario che aveva in mano per metterle le manette.

Il dipartimento di Sicurezza Interna non ha fornito dettagli sullo status della religiosa, mentre dalla diocesi di Brownsville si affema che è un'infermiera che lavora da oltre 10 anni in ospedali del Texas dopo essere entrata legalmente negli Stati Uniti. L'arresto di Ugboaja è il nuovo caso che sta agitando esponenti politici di entrambi gli schieramenti nel sud del Texas, dove i repubblicani temono che la campagna di deportazioni comprometta a novembre il sostegno ottenuto da Donald Trump tra gli elettori ispanici nel 2024.

A nun arrested by ICE while walking to Mass was released from custody one day after Congress members intervened on her behalf. pic.twitter.com/nfhrz1gMZJ — Darius (@LowellCouncilor) July 1, 2026

Non a caso Monica De La Cruz, repubblicana che nel 2022 ha strappato ai democratici un seggio del distretto che comprende il confine, si è unità a democratici nel chiedere il rilascio non solo di suor Leticia ma di tutti gli immigrati che hanno profondi legami con la comunità e non hanno precedenti penali. "Come ho detto più volte i nostri agenti per l'immigrazione devono prendere di mira i criminali violenti, una suora che va in chiesa non è una minaccia per la comunità", ha scritto in un post su Facebook.