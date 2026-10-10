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Uragano Isaias tocca terra: in migliaia senza elettricità in Alabama, Florida e Georgia

La tempesta ha costretto le autorità a ordinare numerose evacuazioni della popolazione per il rischio di mareggiate potenzialmente disastrose

Uragano Isaias in Florida - (Afp)
Uragano Isaias in Florida - (Afp)
10 ottobre 2026 | 07.45
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

Circa 668mila famiglie sono senza elettricità in Alabama, Florida e Georgia dopo che l'uragano Isaias ha toccato terra. E' quanto si legge sul sito Internet di poweroutage.us che monitora le interruzioni di corrente. La maggior parte, circa 409mila persone restate senza elettricità, si trova in Florida, dove l'uragano Isaias - sceso nel frattempo a categoria 2 - ha toccato terra nella parte settentrionale dello stato intorno alle 20:30 ora locale. Circa 234.000 utenze sono inoltre senza corrente in Alabama, secondo quanto riportato dal sito, mentre in Georgia l'uragano ha lasciato circa 26mila utenze senza elettricità.

"Lo stiamo monitorando attentamente", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti. La situazione è "sotto controllo", ha aggiunto.

La tempesta ha costretto le autorità a ordinare numerose evacuazioni della popolazione per il rischio di mareggiate potenzialmente disastrose al momento dell'arrivo sulla terraferma. Secondo quanto riferito dall'AFP sul posto, numerosi mezzi pesanti sono transitati nelle città di Pensacola e Navarre, in Florida, per raggiungere le aree di servizio in previsione di possibili interruzioni di corrente. Le attività commerciali locali sono state chiuse e l'erogazione dell'acqua è stata sospesa. Il National Hurricane Center (NHC) ha dichiarato che Isaias è accompagnato da venti che soffiano a 185 km/h (115 miglia).

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato in una conferenza stampa. "Abbiamo a disposizione un'enorme quantità di rifornimenti e personale pronto a intervenire". E ha invitato la popolazione a fare scorta di carburante, acqua e cibo non deperibile. Trump ha annullato la sua visita alla partita di football universitario di oggi tra l'università della Georgia e l'università dell'Alabama a Tuscaloosa, in Alabama. “E' importante – ha detto - che i nostri soccorritori, le forze dell'ordine e tutti gli altri si concentrino sulla tempesta, e non pensino minimamente alla sicurezza o alla presenza del Presidente degli Stati Uniti”.

Il National Hurricane Center prevede che la mareggiata, combinata con l'alta marea, inonderà aree normalmente asciutte, e l'acqua potrebbe raggiungere i circa 3 metri lungo il confine tra Alabama e Florida. Forti piogge potrebbero provocare inondazioni improvvise e far esondare i fiumi. Due aeroporti nella Florida nordoccidentale hanno sospeso le operazioni di decollo e atterraggio.

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