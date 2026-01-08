circle x black
Venezuela, Caracas: "100 i morti in raid Usa". Feriti Maduro e la moglie

Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello, che ha parlato dell'operazione americana come di "un terribile attacco". Tra le vittime ci sono anche molti civili, comprese donne, che dormivano nelle loro case quando gli americani hanno attaccato

08 gennaio 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
Nel raid americano di sabato scorso a Caracas per catturare Nicolas Maduro e la moglie sono state uccise un centinaio di persone e altrettante sono rimaste ferite. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello, che ha parlato dell'operazione americana come di "un terribile attacco", anticipando che il numero delle vittime potrebbe crescere. Tra i morti ci sono anche molti civili, comprese donne, che dormivano nelle loro case quando gli americani hanno condotto il raid, ha detto ancora.

Finora i venezuelani avevano parlato di un'ottantina di morti, tra cui 24 soldati e 32 agenti della scorta di Maduro di nazionalità cubana, come confermato anche dall'Avana.

Maduro e la moglie feriti in operazione Usa

Durante l'operazione Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono rimasti entrambi feriti, ha aggiunto Cabello, secondo cui "Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo. Il 'fratello' (compagno) Nicolas è stato ferito a una gamba. Fortunatamente, si stanno riprendendo dalle ferite". Durante l'udienza in tribunale a New York lunedì scorso, la moglie del leader venezuelano era infatti apparsa con un cerotto sulla fronte e alcuni lividi vicino all'occhio destro, mentre il suo legale aveva denunciato anche contusioni alle costole.

