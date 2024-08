"Abbiamo provato a presentare delle denunce alla Procura per sapere dove si trova mio padre Williams Davila, ma non le ricevono. Sembra che i diritti umani siano attivi solo dal lunedì al venerdì, anche se le violazioni non hanno orari. #FreeAWilliamsDavila". E' il messaggio postato sui social da William Davila Valeri, figlio del politico di opposizione venezuelano Williams Davila, arrestato a Caracas poco dopo aver rilasciato un'intervista all'agenzia Adnkronos in cui si è appellato al governo italiano per sostenere la richiesta di trasparenza nel processo elettorale nel suo Paese.