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Visita Dubravka Suica in Israele: Ue fa spallucce, "programmata da tempo"

La visita della Commissaria Ue Dubravka Suica in Israele era "programmata da tempo", afferma Bruxelles, che ha confermato l'incontro con Sa'ar nonostante le recenti tensioni diplomatiche con l'Unione Europea.

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas (in primo piano) in conferenza stampa insieme alla commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas (in primo piano) in conferenza stampa insieme alla commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica - Fotogramma/Ipa
23 giugno 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La visita in Israele della commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica era "programmata da molto tempo" ed è stata "condotta in pieno coordinamento con il Seae". Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Guillaume Mercier, rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito all'incontro di Suica con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, il quale pochi giorni fa ha annunciato che non avrebbe mai più parlato con l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, la quale avrebbe paragonato le misure attuate da Israele nei confronti dei palestinesi a quelle che caratterizzavano il regime sudafricano dell'apartheid. Per la portavoce capo Paula Pinho, la Commissione "difende tutti i membri" del collegio dei commissari.

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Ue Dubrava Suica Medio Oriente Israele Gideon Sa'ar Kaja Kallas
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