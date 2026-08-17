Un viaggio in auto trasformato in tragedia sulla A21 Torino-Piacenza. Una coppia di origine romena ha percorso circa cento chilometri con il figlio di 31 anni sul sedile posteriore senza rendersi conto che il giovane era morto. I genitori pensavano che stesse dormendo. Solo dopo essersi fermati si sono accorti che il giovane era deceduto. Lo riferiscono diverse testate locali e nazionali, citando quanto ricostruito sull'intervento dei soccorritori.

La vicenda è avvenuta nella mattinata di domenica 16 agosto lungo l'autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia, in direzione Torino. Secondo le ricostruzioni, il padre era alla guida e il figlio viaggiava sul sedile posteriore. Dopo aver percorso circa cento chilometri, la coppia si è fermata in un'area di sosta. È stato allora che i genitori hanno verificato le condizioni del figlio e hanno dato l'allarme al 118, intorno alle 7.30. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il 31enne, secondo quanto raccontato dai genitori, avrebbe avuto alcuni problemi cardiaci. L'ipotesi iniziale è quella di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti a stabilire con certezza le cause della morte.