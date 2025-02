Una donna muore in aereo e una fuga romantica per scoprire le bellezze di Venezia si è trasformata in un incubo per una coppia di turisti australiani che è stata obbligata a trascorrere diverse ore del proprio viaggio in aereo accanto al corpo della passeggera deceduta. A raccontarlo al programma di attualità australiano 'A Current Affair' sono gli stessi Mitchell Ring e Jennifer Colin.

Partita da Melbourne, la coppia era sul primo volo del lungo viaggio fino in Italia: un Qatar Airways diretto a Doha. Durante il volo una donna si è alzata per dirigersi al bagno ma, all'altezza della fila dove Ring e Colin erano seduti, ha avuto un malore. Il personale di bordo è intervenuto in soccorso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. "E' stato straziante assistere alla scena", ha dichiarato Mitchell Ring.

A quel punto "hanno provato a portarla in business class, ma era una donna piuttosto grossa e non sono riusciti a farle attraversare il corridoio", ha spiegato Ring. E così l'idea del personale di volo, che si era accorto dei posti liberi nella fila da quattro in cui sedeva la coppia: far scalare Mitchell Ring e sistemare il corpo della donna ormai senza vita proprio nel posto in cui sedeva lui. L'uomo è stato dunque costretto a viaggiare al fianco del cadavere per le quattro ore di volo restanti.

Sul corpo senza vita sono state adagiate delle coperte e nessuno si è più occupato di Mitchell Ring e Jennifer Colin. "Non posso credere che ci abbiano detto di restare lì", ha detto l'uomo che denuncia il fatto che Qatar Airways non abbia offerto loro una diversa sistemazione, nonostante lui avesse visto che qualche posto libero c'era. "La compagnia ha il dovere di prendersi cura dei propri clienti e del proprio personale. Avrebbero dovuto contattarci per assicurarsi se avessimo bisogno di supporto".

La coppia ora si trova in Italia dove sta cercando di godersi la vacanza a lungo attesa, nonostante il trauma. "Non so come mi sento e vorrei parlare con qualcuno per essere certa di stare bene", ha detto Jennifer Colin.

'A Current Affair' riporta anche le dichiarazioni di un portavoce di Qatar Airways che ha spiegato che la compagnia sta contattando i passeggeri. "Innanzitutto - ha detto - i nostri pensieri vanno alla famiglia del passeggero purtroppo scomparso a bordo del nostro volo. Ci scusiamo per ogni inconveniente o pena che questo incidente possa aver causato".