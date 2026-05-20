circle x black
Cerca nel sito
 

Von der Leyen: accordo commerciale Ue-Messico al traguardo

Ursula von der Leyen oggi in Messico per finalizzare l'accordo commerciale modernizzato Ue-Messico, cruciale per le materie prime.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen - Fotogramma/Ipa
20 maggio 2026 | 09.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen partirà oggi stesso per il Messico, dove finalizzerà l'accordo commerciale "modernizzato" tra l'Ue e il Paese guidato da Claudia Sheinbaum. "Oggi - dice durante la plenaria a Strasburgo - andrò in Messico per finalizzare il nostro accordo globale modernizzato. E il Messico è un fornitore chiave di alcune materie prime critiche".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue Messico Messico Ue Ursula von der Leyen commercio materie prime
Vedi anche
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza