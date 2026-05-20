Von der Leyen: accordo commerciale Ue-Messico al traguardo

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen partirà oggi stesso per il Messico, dove finalizzerà l'accordo commerciale "modernizzato" tra l'Ue e il Paese guidato da Claudia Sheinbaum. "Oggi - dice durante la plenaria a Strasburgo - andrò in Messico per finalizzare il nostro accordo globale modernizzato. E il Messico è un fornitore chiave di alcune materie prime critiche".